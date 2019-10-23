Yangında Büyükanneleri Yerine Uyuşturucu Malzemelerini Kurtaran Kardeşler

Dünyanın pek çok yerinde uyuşturucu ticareti yapılıyor. New York'ta bunlardan biri. Geçtiğimiz günlerde ise New York'ta iki genç dairelerinde çıkan yangında büyükannelerini ölüme terk etmekle suçlandı.

Gün içerisinde çeşitli haberlerle karşılaşıyoruz. Hatta bazı haberler adeta bir film senaryosunu anımsatıyor. 22 yaşındaki sosyopat cüce

bunlardan biriydi. Film senaryosunu aratmayacak bir olay da New York’ta yaşandı. İddiaya göre iki kardeş, Mayıs ayında çıkan yangında büyükanneleri yerine, uyuşturucu malzemelerini kurtardırlar. BU ilginç olayın detaylarını birlikte inceleyelim.

33 yaşındaki Jarrett ve 21 yaşındaki Justin Gause isimli iki kardeş, New York’un Steuben ilçesinde büyükanneleri ile birlikte yaşıyordu

İddiaya göre Mayıs ayında yaşadıkları evde bir yangın çıktı ve 82 yaşındaki büyükanne Gladys Ann Willow bu yangında yaşamını yitirdi

Yapılan araştırmalar sonucu ise yangının metanfetamin ürünlerinden çıktığı belirlendi. Bunun üzerine New York Eyalet Polisi, Willow’un ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattı

33 yaşındaki Jarrett ve 21 yaşındaki Justin Gause isimli iki kardeş ise ikinci dereceden cinayetle suçlandı

İddiaya göre iki kardeş çıkan yangında büyükannelerini kurtarmak yerine metanfetamin yapımında kullandıkları aletleri evden alıp dışarı çıktı



Yangınla ilgili ise yetkililere herhangi bir ihbar yapmadılar. Hatta evden ayrıldıktan sonra sakince gidip sigara aldılar.

İki kardeş, ikinci derece cinayetle ve delilleri değiştirme suçlamalarıyla bu ayın sonunda hakim karşısına çıkacak