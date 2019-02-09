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Yanardağ patladı, 500 kişi mahsur kaldı

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Kızgın lavların yolları kapattığı Endonezya'da, Karangetang Yanardağı etrafındaki 494 kişi bölgeden çıkamıyor

Yanardağ patladı, 500 kişi mahsur kaldı
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Endonezya'da Karangetang Yanardağı’ndan püsküren  lavların yolu kapatması nedeniyle 494 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. 

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Kuzey Sulawesi eyaletine  bağlı Siau Adası'nda, Karangetang Yanardağı'ndan çıkan lavların yolu  kapatmasından dolayı 494 kişi bölgedeki Batubulan köyünde mahsur kaldı.

Yüksek dalgalar ve şiddetli rüzgar nedeniyle de deniz yolu ulaşımı ile  tahliye çalışmasının yapılamadığını açıklayan Siau Bölgesel Afet Yönetim Ajansı  (BPBD) Başkanı Sitaro Bob Wuaten, bölgedeki koşulların elvermesiyle tahliye  çalışmasının en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Üçüncü seviye alarm durumunda olan yanardağda, cumartesi günü başlayan  patlamalarla başlayan yoğun lav akışı dağ yamacından 2 bin 500 metre aşağıya  ulaşırken, şu ana kadar tehlikeli bölgede bulunan yaklaşık 200 kişinin güvenli  bölgeye yerleştirildiği açıklanmıştı.

Öte yandan ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan ve ağustos  ayından bu yana patlamaların yaşandığı Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'ndan önceki gece püsküren lavların da dağ kraterinden 2 bin metre aşağıya ulaştığı  bildirildi.

2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav  püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı"  olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde  yer alıyor.

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