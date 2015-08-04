Yanan araçtan kurtardığı kişi, ikiz kardeşi çıktı!

Steinburg İtfaiye Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, kaza, ikiz kardeşlerin evlerine yüz metre kadar uzaklıkta meydana geldi. 19 yaşındaki genç, gece eve dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip bir ağaca çarptı ve araç alev aldı....

Steinburg İtfaiye Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, kaza, ikiz kardeşlerin evlerine yüz metre kadar uzaklıkta meydana geldi. 19 yaşındaki genç, gece eve dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip bir ağaca çarptı ve araç alev aldı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan genç kız yanmakta olan aracı görünce hemen kaza yerine koşarak sürücüyü araçtan çıkardı. Sözcü, sanırım ikiz kardeşlerde altıncı his çok kuvvetli dedi. Araç tamamen yanarken, ikiz kardeşinin kurtardığı ve alkollü olmadığı saptanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Ahmet İNCEL / DHA