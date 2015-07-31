Yahudiler Filistinli ailenin evini ateşe verdi

Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'ta Filistinlilere ait evi ateşe vermesi sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve babası yaralandı.

Yahudi yerleşimcilerin, Batış Şerianın Nablus kentinde Filistinlilere ait evi ateşe vermesi sonucu 1 bebeğin hayatını kaybettiği, anne ve babasının da yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentinin güneydoğusundaki Duma beldesinde aşırı sağcı Yahudi yerleşimler, Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi ve evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Nablustaki Rafidia Hastanesinden bir kaynak, Duma Beldesindeki olay sonrasında yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin cenazesi ile yaralı olan anne ve babasının hastanenin acil servisinde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Kaynak, olayda 2. ve 3. derece yanıklar görülen Filistinli eşlerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığını aktardı.

Bu arada, olayı vahşet olarak niteleyen belde sakinleri, intikam sloganları atmaya başladı.