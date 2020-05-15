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Wuhan’da ikinci dalga alarmı

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Corona virüsünde ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, salgının ortaya çıktığı Wuhan'da her köşe başına test noktası kurdu. Asemptomatik vakaların panik yarattığı şehirde 10 günde 11 milyon kişiye tarama yapılması planlanıyor

Wuhan’da ikinci dalga alarmı

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde ikinci dalga paniği yaşanıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu şehir genelinde belirti göstermeyen 11 yeni asemptomatik vaka tanısı koyulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda şehirdeki 11 milyon vatandaşın tamamına test yapılacağı açıklanmıştı. Uygulama devreye alınırken, yetkililer şehir genelinde kurdukları noktalarda test yapmaya başladı.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda kişinin test noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Test için kuyrukta bekleyenler.

Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, 10 gün içinde şehirdeki herkesin testlerinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Yixin, bu kapsamlı tarama sayesinde ikinci dalganın önüne geçmek istediklerini vurguladı.

Wuhan’da resmi rakamlara göre salgının başından bugüne 3 bin 869 kişi hayatını kaybetti.

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