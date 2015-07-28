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Whitney Houston'ın kızı hayatını kaybetti

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Amerikalı şarkıcı ünlü şarkıcı Whitney Houston ve R&B sanatçısı Bobby Brown'ın kızları Bobbi Kristina Brown, hayatını kaybetti.

Whitney Houston'ın kızı hayatını kaybetti
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22 yaşındaki Kristina Brown, 31 Ocakta Atlantadaki evinde küvetin içinde bilincini kaybetmiş halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Annesi ve babası gibi şarkıcı olan Brownın beyninde giderilemeyen hasar oluştuğu belirtilmişti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Brownın hayatını kaybettiği duyurularak, hastanedeki mücadelesi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür edildi.

Kristinanın annesi Altı Grammy ödüllü Whithey Houston da 11 Şubat 2012de Beverly Hillste kaldığı otel odasının küvetinde ölü bulunmuştu. Uyuşturucu aldığı belirlenen Houstona yapılan otopsi, sanatçının küvetin içine yüzüstü düşerek kazara boğulduğunu ortaya çıkarmıştı.

Houston tüm servetini kızı Kristina Browna bırakmıştı.

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