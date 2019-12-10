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Whakaari Yanardağı ile ilgili korkutan açıklama

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Yeni Zelanda hükümeti dün yerel saatle öğlen sularında patlayan Whakaari Yanardağı ile ilgili korkutucu bir açıklama yaptı; "Hastaneye kaldırılanlardan çoğu hayatını kaybedebilir

Whakaari Yanardağı ile ilgili korkutan açıklama

31 yaralıdan 27'sinin vücudunda yüzde 71 oranında yanık var" ifadesi kullanıldı. Yanardağ patladığı sırada adada olan turistlerin milletleri de belli oldu.

Whakaari Yanardağı ile ilgili korkutan açıklama

Yeni Zelanda’da dün patlayan Whakaari Yanardağı ile ilgili olarak hükümetten ve resmi makamlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Yeni Zelanda polisi, patlamanın ardından kaybolduğu duyurulan 8 turistin ölmüş olabileceği üzerindeki ihtimalin arttığını açıklayan Yeni Zelanda Komiser Yardımcısı John Tims, “Adada hiç kimsenin canlı kalmadığını düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan Yeni Zelanda polisi adadakilerin milletlerini de duyurdu. Turistlerden ikisinin İngiliz, dördünün Alman, 24’ünün Avustralyalı, 5’inin Yeni Zelandalı, ikisinin Çinli, birinin Malezyalı ve dokuzunun da ABD’li olduğu açıklandı. Yetkililer adadaki turistlerin vücutlarının yandığını ve hastaneye kaldırılan birçok turistin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda’da dün patlayan yanardağ bölgede paniğe sebep oldu.

Açıklamada 31 yaralıdan 27’sinin vücutlarının yüzde 71’inden fazlasının yandığı da belirtilirken, bölgedeki hastanelerin kapasitesinin dolduğu da aktarıldı.

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