Washington Post, İranda tutuklu muhabiri için BMye başvurdu

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Amerikan gazetesi Washington Post, İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan muhabiri Jason Rezaian'ın bir an önce salıverilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM İnsan Hakları Konseyi'ne başvuruda bulundu.

İran'da bir yıl önce casusluk suçlamasıyla tutuklanan Rezaian'ın kardeşi Ali Rezaian ile Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Martin Baron, Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde düzenledikleri toplantıda yeni girişimlerini anlattı.

İran'daki Evin Cezaevi'nde bulunan kardeşinin tutukluluğunu "aylarca süren sorguya çekilme, tecrit ve tehdit" şeklinde tanımlayan Ali Rezaian, kardeşinin en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını ve fiziksel şiddet riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Ali Rezaian, kardeşinin isnat edilen suçları işlemediği halde bunları itiraf etmeye zorlandığını savundu.

İran ile 5+1 ülkeleri arasında süren nükleer müzakere sürecinin kardeşinin serbest bırakılmasına fırsat sunmasını umduklarını dile getiren Rezaian, ancak aradan geçen zamana ve nükleer anlaşmaya varılmasına rağmen kendileri için şu ana dek herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadığını kaydetti. Rezaian, "Bu beklentinin yerine müzakerelerin sürekli uzatıldığını, Jason'ın tutukluluğunun keyfi olarak uzatıldığını ve Jason'ın tutuklanmasından 10 ay sonra üç günlük gizli bir duruşmanın yapıldığını gördük" diye konuştu.

Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Martin Baron da muhabirleri Jason Rezaian'ın salıverilmesi için çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda BM Genel Kurulu ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin Rezaian'ın serbest bırakılması amacıyla ivedilikle hareket etmesi için bugün resmen başvuruda bulunduklarını kaydeden Baron, "Bu duruşmanın her bir yönü, tutuklama, duruşması, tutukluluk koşulları, bunlar yüz kızartan insan hakları ihlalleridir" dedi.

Hem İran hem de Amerikan vatandaşı olan Jason Rezaian, bundan tam bir yıl önce İran güvenlik kuvvetlerince evine düzenlenen baskında tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama da dün Pittsburgh'da uluslararası savaşlarda görev alan askerlerin toplantısında yaptığı konuşmada, İran'da "haksız yere hapis tutulan", aralarında Jason Rezaian'ın da bulunduğu üç Amerikalının serbest bırakılmasını istemişti.

İran'da Jason Rezaian'ın yanı sıra din adamı Said Abedini ile eski ordu görevlisi Amir Hekmati tutuklu bulunuyor. Obama, İran'da kaybolan Amerikan vatandaşı Robert Levinson'ın da bulunması çağrısını yinelemişti.