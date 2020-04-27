Vuhan’da koronavirüs nedeniyle hastanede yatan hasta kalmadı

Çin’de bir sağlık yetkilisi, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde hastanede virüs nedeniyle yatan hasta sayısının sıfıra düştüğünü açıkladı

Vuhan’da durumu ciddi olan son hastanın Cuma günü iyileşmesiyle birlikte koronavirüs hastalarının sayısının sıfıra düştüğü belirtildi. Kentin bulunduğu Hubey bölgesinde ise koronavirüs hastalarının sayısının ilk kez 50’den aşağı düştüğü ve bölgede 20 günden fazla bir süredir yeni vakanın bildirilmediği açıklandı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, bir sağlık yetkilisi, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde hastanede virüs nedeniyle yatan hasta sayısının sıfıra düştüğünü açıkladı.

ÇİN’DE SON DURUM

Çin’de toplamda 82 bin 827 teyit edilmiş vaka bildirildi, 77 bin 394 kişi iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edildi. 801 kişi ise halen tedavi altında.