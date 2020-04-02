Virüs yüzünden cinayet işledi

İtalya'da bir erkek hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Hemşire ifadesinde "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı" dedi

İtalya'da bir erkek hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Antonio De Pace isimli erkek hemşire ifadesinde "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı" derken, test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Çin'den dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) en fazla etkilenen ülke olan İtalya, doktor kız arkadaşını öldüren erkek hemşireyi konuşuyor.



Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan ve hastanede koronavirüs ile mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı öldürdü.



Yerel basında yer alan haberlerde 28 yaşındaki De Pace'nin kız arkadaşını Koronavirüs bulaştırdığı gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi.

İntihar ederken yakalandı

Salı gecesi polisi arayan De Pace'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi. 27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace'nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu.

Test sonuçları negatif çıktı

Sorguya alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüsü bulaştırdı" dedi. De Pace'ye Koronavirüs testi yapılırken İtalyan haber ajansları De Pace ve Quaranta'nın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.