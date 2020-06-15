banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
37 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
20 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
55 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
43 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
287 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
253 0
banner460

Virüs New York, İtalya ve İngiltere’de mutasyona uğradı iddiası

banner27

ABD’li bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin bazı ülkelerde diğerlerine göre daha fazla ölümcül olduğunu araştırdı.

Virüs New York, İtalya ve İngiltere’de mutasyona uğradı iddiası

Çalışmada, corona virüsün New York, İtalya ve İngiltere’de mutasyona uğradığını ve bu nedenle söz konusu yerlerde 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül olduğunu açıkladı.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 1

ABD’de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, yeni tip corona virüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD’nin New York kenti, İtalya ve İngiltere’de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 2

10 KAT DAHA BULAŞICI

Corona virüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 3

Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla corona virüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksel ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 4

DÜŞÜK MİKTARLARDA KOLAYCA YAYILIYOR

İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi’nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, “Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 5

30'U AŞKIN MUTASYON GERÇEKLEŞTİ

Araştırmacılar, dünyanın her yerinde corona virüsün poülasyonların genetik yapılarına uyum sağlamak için  çeşitli mutasyonlara uğradığını ve şu ana kadar 30’u aşkın türün tespit edildiğini açıkladı. Ancak D614G’nin açık ara farkla en zararlısı olduğu açıklandı.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 6

Çalışmanının başyazarı Dr. Hyeryum Chloe, “Söz konusu mutasyon diğerlerine göre çok daha bulaşıcı ve ölümcül. Corona virüs insanların akciğerlerinde bulunan ACE2 reseptörlerine Sahip olduğu taç yapılar aracılığıyla tutunuyor. D614G ise çok sayıda taç yapıya sahip ve bu durum insan organlarına daha fazla zarar anlamına geliyor” dedi.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 7

Öte yandan, dünyada corona virüs nedeniyle 430 bini aşkın kişi yaşamını yitiriken, vaka sayısı 8 milyonu aştı.

New York, İtalya ve İngiltere’de corona virüs neden daha çok öldürüyor? - 8

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.