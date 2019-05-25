 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
7 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
23 0
 
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
17 0
37 0
14 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
25 0
35 0
banner82

Venezuela’da isyan! En az 29 ölü

banner27

Siyasi krizle çalkalanan Venezuela’da bir polis merkezinde tutulan mahkumların polise saldırarak firar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

banner262
Venezuela’da isyan! En az 29 ölü
banner267

Caracas Yönetimi, Portuguesa eyaletine bağlı Acarigua kentinde bu nedenle çıktığını iddia ettiği çatışmada 29 mahkûmun hayatını kaybettiği, 19 polisin yaralandığını duyurdu.

Portuguesa Eyaleti Yurttaş Güvenliği Bakanı Oscar Valero, gazecilere yaptığı açıklamada, “Hapisten kaçış girişimi yaşandı ve rakip çeteler arasında kavga çıktı. Kaçışları engellemek için müdahale etti ve 29 ölü var” dedi. Valero, tutukluların üç el bombası patlattığını ve 19 polis memurunun yaralandığını da sözlerine ekledi.

Ancak insan hakları grupları, Venezuela’dan gelen resmi açıklamaya itibar etmedi. Venezuela Cezaevleri Gözlemevi’nden Humberto Prado, “Nasıl oluyor da mahkûmlar ile polis arasındaki çatışmada sadece mahkûmlar ölüyor?” dedi. Prado, mahkûmların son birkaç gündür kamu denetçisinden aileleri tarafından ziyaret edilemeyecekleri ücra hapishanelere nakledilmemeleri için yardım istediğini aktardı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.