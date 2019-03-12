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Venezuela'da yağma başladı (Kriz büyüyor)

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Venezuela'da yağma başladı (Kriz büyüyor)
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Ülkede geçen cuma akşamından bu yana devam eden elektrik kesintisi, yaşanan siyasi krizi daha da derinleştirdi. Bazı kentlerde marketler yağmalanmaya başlandı.

  • Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan ve tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da, cuma akşamından bu yana devam eden elektrik kesintisi nedeniyle yağmalamalar yaşanıyor. 

  • İktidar çatışmasının yaşandığı bir döneme denk gelen kesinti, başkent Caracas'taki kısmi düzelmeler dışında ülke genelinde devam ediyor. 

  • Okulların tatil edildiği ülkede, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı marketler buzdolaplarının çalışmaması nedeniyle ellerindeki gıda maddelerini halka dağıttı. 

  • Bazı yerlerden ise yağmalama haberleri geliyor. Bunlardan biri de, Caracas'ın Baruta bölgesinde bir alışveriş merkezindeki market. Gençlerden oluşan bir grubun yağma eylemi sonrası 50'den fazla kişi yakalandı.

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