Venedik yine sele teslim

Kasım ayında son 50 yılın en büyük taşkınını yaşayan Venedik kentinde yine sel var. Yeni sel dalgası kent merkezini vurdu. San Marco meydanı su altında kaldı

İtalya'nın Venedik kenti yine sele teslim oldu. Kasım ayında son 50 yılın en büyük taşkınının yaşandığı kent yine su altında kaldı.



Kanallarıyla ünlü turistik kentte, dükkanları, evleri ve kiliseleri su bastı. Ünlü San Marco meydanı da su altında kaldı.



Bu manzaralara artık alışkın olan kent sakinleri günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Su baskını turistleri durdurmaya ise yetmedi.



Yağmur çizmesi giyen turistler tarihi kenti gezmeye devam etti.



Noel baba da kürklü botlari yerine uzun yağmur çizmelerini giyerek turistleri eğlendirmeye devam etti.



Geçtiğimiz ay Venedik'te su seviyesi 1,87 metreye yüsekmiş ve son 53 yılın en büyük su baskını yaşanmıştı.



Su baskınının ardından 1 milyar euroluk maddi hasar meydana geldiği tespit edilmişti.



Aşırı yağışlar nedeniyle kentin içinden geçen kanalların su seviyesinin aşırı yükselmesi taşkına yol açıyor.



Yalnızca 50 bin kişiye ev sahipliği yapan Venedik’i her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 36 milyon turist ziyaret ediyor.