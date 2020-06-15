Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu

İtalya'nın Venedik kentinde şehir sakinleri turizm karşıtı protesto düzenledi. Kent meydanında toplanan yüzlerce Venedikli corona virüs nedeniyle bu yaz turist istemediklerini söyledi.

Dünyanın en popüler turizm kentlerinden Venedik'te turistler artık istenmiyor.

İtalya'da bulunan tarihi kanallar kenti Venedik'te yaşayanlar turist karşıtı protesto düzenledi.

Corona virüs salgını nedeniyle Venedikliler bu yaz kentlerinin turizme kapatılmasını istiyor.

Protestolar kentin turistlere açıldığı gün yapıldı. Protestocular ayrıca cruise gemilerinin de limana yanaşmasının sonlandırılmasını talep etti.

2019 yılında İtalya'nın Venedik kentini 4,7 milyon turist ziyaret etti.

Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor.

Ülkede 34 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.