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Ve Yunanistan kurtarıldı!

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Maliye Bakanı Çakalatos, Yunanistanın ABli kreditörler ile 86 milyar euroluk yeni kurtarma paketi üzerinde anlaştığını açıkladı Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Çakalatos, 18 saat süren müzakereler sonucunda...

Ve Yunanistan kurtarıldı!
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Maliye Bakanı Çakalatos, Yunanistanın ABli kreditörler ile 86 milyar euroluk yeni kurtarma paketi üzerinde anlaştığını açıkladı

Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Çakalatos, 18 saat süren müzakereler sonucunda Yunanistan'ı düzlüğe çıkaracak yardım paketi konusunda uzlaşıya varıldığını, bazı küçük detaylarınsa hâlâ görüşüldüğünü açıkladı.
 
Üst düzey bir Yunan yetkili, daha önce özelleştirme ve ödenmemiş kredilere ilişkin maddeler üzerinde mutabık kaldıklarını söylemiş, “Sonunda beyaz duman göründü” demişti.
 
Ülkenin başvurduğu bu 3. paket üzerinde 20 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanması gerekiyordu. Yunanistanın 20 Ağustosa kadar Avrupa Merkez Bankasına (ECB) 3.2 milyar euro, eylülde de 1.5 milyar euro ödeme yapması gerekiyor.
 
Yunanistan, Euro Bölgesi liderleriyle günlerce süren müzakerelerin ardından talepleri kabul etmiş, yardım paketinin verilmesi için şart koşulan reformların ikinci bölümünü de 27 Temmuz'da Parlamento'dan geçirmişti. (SputnikNews)
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