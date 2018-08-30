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Uzmanları endişelendiren manzara

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Meksika'nın güneyinde yer alan Oaxaca eyaletinde 300 deniz kaplumbağasının ölü bulunması uzmanları endişelendirdi.

Uzmanları endişelendiren manzara
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Ölen 300 kaplumbağanın, bir gün önce ölü halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 102 zeytin renkli deniz kaplumbağasının hemen ardından geldiği ifade ediliyor.

Kaplumbağaların ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilirken, zeytin renkli kaplumbağaların Mayıs ve Eylül ayları arasında yumurtalarını sahillere bıraktıkları belirtiliyor.

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Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının zararlı yosunlar ya da balıkçıların avlanması sonucu ölmüş olabileceklerini belirtiyor. Meksika deniz kaplumbağalarının öldürülmesini 1990 yılında yasakladı. Yasağa uymayanlara dönük cezai işlem yapılıyor.

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Kaplumbağalarının ölüm sebebini araştıması için, özel bir soruşturma birimi kurulduğu belirtiliyor.

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