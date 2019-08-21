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Uyuşturucuyla bayıltıp balkondan attılar

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Manken Ekaterina Bobkova'dan futbolcular Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev'e cinayete teşebbüs suçlaması

Uyuşturucuyla bayıltıp balkondan attılar
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Rus futbolcular Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev'in bir kişiyi darp ettiğine şahit olan ve mahkemede ifade vermeyi kabul eden manken Ekaterina Bobkova, bir binanın dördüncü katından düşüp komaya girdiği için duruşmaya katılamadı. Doktorların kurtardığı kadın yaşadıklarını "İçkime ilaç katıp beni uyuşturdular, başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar" sözleriyle özetledi ve futbolcular için cinayate teşebbüs suçlamasında bulundu.

Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit’te forma giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar’da oynayan Pavel Mamaev, Ekim 2018’de Moskova’da diplomat Denis Pak’ı darp etti. O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova olay yerindeydi.

Manken futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etti. Mayıs 2019'da davadan birkaç gün önce manken Çekya'daki kayak merkezinde otelin 4'üncü katındaki balkondan düştü. Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu. 
 

Çekya savcılığı kaza diyerek olayı kapattı. Futbolcular darp davasından 18 ay hapis cezası aldı.
 

Ekaterina Bobkova tedavi için Rusya'ya götürüldü. Burada doktorlar genç kadınan 'Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıtıldı' raporu verdi. 
 

Ekaterina Bobkova iyileştikten sonra başından geçenleri şöyle anlattı: "O gün sadece 2 kadeh şarap içmiştim. İçki uykumu getirdi. Sonra bir anda her şey karardı. Futbolcuların yolladığı adamlar tanık olmamam için içkime ilaç atıp beni uyuşturdu. Sonra da başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar" 


 

Manken futbolculara cinayete teşebbüs ve azmettirme suçlamasıyla dava açılması için başvuru yaptı.

Aleksandr Kokorin

Pavel Mamaev

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