banner107
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
Hamitköy’ün milli takım gururu
Hamitköy’ün milli takım gururu
0
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
0
Doğan’a, hemşeri morali
Doğan’a, hemşeri morali
0
banner82
banner147

Ürdün’de sel felaketi

banner27

Ürdün'ün Daba bölgesinde şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 500 turistin ise tahliye edildiği bildirildi.

Ürdün’de sel felaketi
banner192

Ürdün Bilgi İşleri Bakanı Jumana Ganimat, ülkenin güneyinde Daba bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ürdün’ün Daba, Madaba ve Petra bölgelerinde yağışların yol açtığı selde yüzlerce araç mahsur kalırken, sivil savunma ekiplerinin sel sularına kapılan çok sayıda kişiyi kurtardığı öğrenildi. Sel felaketinin yaşandığı turistik Petra kentinde ise 3 bin 500 turistin tahliye edildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

 

Öte yandan yaklaşık 3 hafta önce Ürdün'ün Ölüdeniz (Lut Gölü) bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 14’ü öğrenci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile Eğitim Bakanı Azmi Muhafaza, Ölüdeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından 1 hafta önce istifa etmişti.

 

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.