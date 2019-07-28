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Ünlü spiker etek altı fotoğraf çekerken yakalandı!

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Ünlü spiker etek altı fotoğraf çekerken yakalandı!
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Son dönemlerde kadınlara şiddet ve tacizin arttığı Güney Kore'de bu kez ünlü bir spiker sapıklık yaparken yakalandı. 55 yaşındaki ünlü ana haber bülteni sunucusu Kim Sung-joon, metroda bir kadının etek altından fotoğraflarını çekerken yakalandı. Görgü tanıkları adamı şikayet ederken, iddiaları yalanlayan Kim'in telefonundan kadının uygunsuz fotoğrafları çıktı.

Güney Kore’nin popüler kanallarından SBS’nin ana haber bültenlerini sunan 55 yaşındaki Kim Sung-joon dün gece metroda bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalandı. Seul’deki Yeongdeungpo Ward metro istasyonunda bir kadının eteğinin altından telefonuyla fotoğraf çeken adam diğer yolcuların durumu fark etmesiyle yakalandı. Çevredeki kişiler sayesinde ortaya çıkan olay, polis ekiplerinin sunucuyu gözaltına almasıyla basına da yansıdı.

Yaka paça gözaltına alınan Kim, hakkındaki iddiaları yalanlasa da cep telefonunu inceleyen polis, telefonda kadının uygunsuz fotoğraflarını buldu. Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Kim, “Fotoğrafını çektiğim kişide kalıcı bir hasar bıraktığım için özür dilerim. Ayrıca SBS’de yani eskiden çalıştığım yerde sorun yarattığım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Soruşturma kapsamında yapılması gereken her şeyi yapacağım ve hayatım boyunca bunun vicdan azabıyla yaşayacağım” dedi.

Skandalın patlak vermesi sonrasında istifasını veren sunucu, 1991 yılından beri SBS’de çalışıyor ve ana haber bülteninin yanı sıra radyo programı yapıyor.

Etiketler; #Spiker #Güney Kore
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