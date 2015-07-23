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Ünlü şovmene milletvekillerinden meydan dayağı

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Ukraynanın Çernigov kentinde, kendini liberal-milliyetçi olarak tanımlayan Radikal Partinin basın toplantısı öncesi ortalık birbirine girdi. Yerel seçimlerde adaylığını koyan ünlü şovmen Aleksey Durnev, kendisini provokasyonla suçlayan...

Ünlü şovmene milletvekillerinden meydan dayağı
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Ukraynanın Çernigov kentinde, kendini liberal-milliyetçi olarak tanımlayan Radikal Partinin basın toplantısı öncesi ortalık birbirine girdi.

Yerel seçimlerde adaylığını koyan ünlü şovmen Aleksey Durnev, kendisini provokasyonla suçlayan Radikal Parti milletvekilleri İgor Mosiyçuk ve Andrey Lozovıy ile parti yandaşlarının meydan dayağına maruz kaldı. Olayda ünlü şovmenin yanı sıra iki gazeteci de yaralandı.



Milletvekili İgor Masiyçuk olayla ilgili Facebook hesabında yaptığı açıklamada, Durnevin Çernigovda eşcinsel yürüyüşü yaptığına şahit oldum. Bu alçak, siyasette her şeyi mübah görüyor. Politikada sınırları aşan herkesi uyarıyorum. Onları iyileştirmesini biliriz! Belki acı verebilir ama etkili olur! diye yazdı.

Sonat KEREM - KİEV, (DHA)

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