banner107
banner69
5 0
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
22 0
 
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
135 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
31 0
23 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
48 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
126 0
banner108

UNICEF: 2017 çocuklar için kabus yılı oldu

banner27

UNICEF, çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar için 2017 yılını "kabus gibi bir yıl" olarak değerlendirdi. 2017'de çocuklar kalkan olarak kullanıldı, öldürüldü, tecavüz edildi ve savaşmaya zorlandı.

banner109
UNICEF: 2017 çocuklar için kabus yılı oldu
banner87

 

 

 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 2017'nin çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar için "kabus gibi bir yıl" olduğunu belirtti.


UNICEF, normal koşullarda güvenli olmaları gereken yerler olan ev, okul, hastane ve oyun parkları gibi alanlarda hedef haline gelen çocukların 2017'de çoğunlukla kalkan olarak kullanıldıklarını, öldürüldüklerini, sakat bırakıldıklarını, kaçırıldıklarını ve savaşmaya zorlandıklarını ifade etti.

Ayrıca Suriye'den Yemen'e, Nijerya'dan Myanmar'a kadar dünyadaki her çatışma bölgesinde çocukların tecavüze uğradıkları, zorla evlendirildikleri ve köle olarak kullanıldıkları aktarıldı.

Perşembe günü yayınlanan UNICEF raporunda saldırganların çatışma bölgelerinde en savunmasız bireyler olan çocukları korumaya yönelik konulmuş uluslararası kurallara "açık bir şekilde itibar etmediği" belirtildi.

"DÜNYA BU SALDIRILARA HİSSİZLEŞMEMELİ"

Rapor kapsamında açıklama yapan UNICEF'in acil durumlar programı direktörü Manuel Fontaine, "çocuklar evlerinde, okullarında ve oyun parklarında hedef oluyorlar ve saldırı ile vahşi şiddete maruz kalıyorlar" dedi.

Dünyanın bu saldırılara karşı hissizleşmemesi gerektiğini aktaran Fontaine, çocukların maruz kaldığı zalimliklerin normal bir olgu olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

UNICEF, doğrudan saldırıların haricinde çatışma bölgelerindeki çocukların dolaylı olarak kıtlık, kötü beslenme ile hastalığa maruz kaldıklarını ve yaşadıkları zor koşullar nedeniyle travmalarla boğuştuklarını aktardı. Yeterli yiyeceğe ve temiz suya erişimlerinin kısıtlı olması ve hijyen ile sağlık hizmetlerinden düzgün bir şekilde yaralanamamaları da çocukları 2017'de kötü etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

mosul felipe dana ile ilgili görsel sonucu

EN SAVUNMASIZ AFRİKA'DAKİ ÇOCUKLAR 

Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde uzun yıllardır devam eden çatışmalar sonucu Afrikalı çocukların en savunmasız durumda olduklarını kaydeden UNICEF, sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kasai bölgesinde 850 bin kadar çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını, yaklaşık 350 bin çocuğun da beslenme yetersizliğinden muzdarip olduğunu belirtti.

Radikal islamcı Boko Haram'ın Nijerya ve Kamerun'da sadece 2017'de 135 tane çocuğu canlı bomba olarak kullandığını ifade eden UNICEF, bu rakamın bir önceki yıla göre beş kat daha yüksek olduğunu belirtti.

UNICEF, Yemen'de 2015 yılında başlayan çatışmalar nedeniyle bugüne kadar 5 bin civarında çocuğun öldüğünü veya yaralandığını aktardı. Ülkede 11 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğu da bildirildi.

UNICEF ayrıca bu senenin başlangıcından eylül ayına kadar Suriye ve Irak'ta 700 kadar çocuğun öldürüldüğünü ifade etti.

İlgili resim

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.