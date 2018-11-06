Ülkesinde "yaşayan efsane" ilan edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kore Yarımadasındaki mevcut durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Pyongyang ziyaretinin 2. günde Diaz-Canel ile Kim, "çeşitli alanlarda karşılıklı değişim ve iş birliğini hayata geçirmenin yolları konusunda derinlemesine görüşme gerçekleştirdi."

3 Ülkelerindeki durumla ilgili birbirlerini bilgilendiren iki liderin, "sosyoekonomik kalkınmada kazanılan başarı ve tecrübeler", Kore Yarımadası'ndaki durum ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

4 Görüşmenin ardından akşam yemeği yiyen Kim ve Diaz-Canel, daha sonra kitlesel oyun gösterisi izledi.

5 İlk yurtdışı turu kapsamında Rusya'nın ardından Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunan Diaz-Canel, eşi ile pazar günü başkent Pyongyang'a ulaşmıştı.

6 Paekhwawon Devlet Konuk Evi'nde dün yüz yüze görüşen iki lider, ülkelerinin ortak sosyalist geçmişlerine işaret ederek aralarındaki dayanışmanın sürdürülmesi temennisini dile getirmişti.

7 Diaz-Canel, Raul Castro'nun görev süresinin dolmasının ardından ulusal meclis tarafından 18 Nisan'da devlet başkanlığı görevine seçilmişti.