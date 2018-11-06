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Ülkesinde "yaşayan efsane" ilan edildi

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Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un'un ilk kez bir portresi resmi törenlerde yer aldı. Kim bu adımla ülkesinde "yaşayan efsane" seviyesine yükseltindi. Kim Jong-un'un portresi, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in portresiyle yan yana yer aldı.

Ülkesinde "yaşayan efsane" ilan edildi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kore Yarımadasındaki mevcut durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

  • Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Pyongyang ziyaretinin 2. günde Diaz-Canel ile Kim, "çeşitli alanlarda karşılıklı değişim ve iş birliğini hayata geçirmenin yolları konusunda derinlemesine görüşme gerçekleştirdi."

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    Ülkelerindeki durumla ilgili birbirlerini bilgilendiren iki liderin, "sosyoekonomik kalkınmada kazanılan başarı ve tecrübeler", Kore Yarımadası'ndaki durum ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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    Görüşmenin ardından akşam yemeği yiyen Kim ve Diaz-Canel, daha sonra kitlesel oyun gösterisi izledi.

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    İlk yurtdışı turu kapsamında Rusya'nın ardından Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunan Diaz-Canel, eşi ile pazar günü başkent Pyongyang'a ulaşmıştı.

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    Paekhwawon Devlet Konuk Evi'nde dün yüz yüze görüşen iki lider, ülkelerinin ortak sosyalist geçmişlerine işaret ederek aralarındaki dayanışmanın sürdürülmesi temennisini dile getirmişti.

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    Diaz-Canel, Raul Castro'nun görev süresinin dolmasının ardından ulusal meclis tarafından 18 Nisan'da devlet başkanlığı görevine seçilmişti.

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    Diaz-Canel, Küba Devrimi'nin başından bu yana devlet başkanlığı görevine getirilen Castro ailesi dışındaki ilk isim olmuştu.

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