Ukrayna'da yangınlar Çernobil bölgesini tehdit ediyor

Ukrayna'da Çernobil bölgesine yaklaşan yangınlara ilişkin 'radyasyon riski yok' uyarısı yapıldı

Ukrayna'da geçen hafta çıkan ve Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgeye hızla yaklaşan orman yangınlarını durdurmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Acil durum ekipleri, yağışlar ve itfaiye ekiplerinin çabaları neticesinde ana yangının kontrol edilmeye başladığını bildirdi. Yetkililer ayrıca Kiev ve yakınlarında radyasyon seviyesinin normal sınırları geçmediği konusunun da altını çiziyor.

Ukrayna Acil Durum Ekibi'nden Volodimir Demchuk, yüzlerce itfaiye ekibinin yanında 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterle müdahale edilen yangınlara ilişkin durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Demchuk, "Çernobil nükleer santrali, atık yakıt deposu ve diğer kritik tesisler üzerinde herhangi bir tehlike yok" ifadelerini kullandı.

Acil Durum Hizmetleri'nden salı günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Açık yangın kalmadı" ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan aktivistler, alevlerin nükleer atık depolama tesislerine tehlikeli biçimde yaklaştığına dair uyarıda bulundu.

Greenpeace: Yangınlar Çernobil faciasının yaşandığı bölgeye 1 km kadar yaklaştı

Çevre örgütü Greenpeace, pazartesi günü Ukrayna'da geçen hafta çıkan yangının Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgeye bir kilometre kadar yaklaştığını belirterek durumun radyasyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Reuters haber ajansının görüntülerinde nükleer facianın yaşandığı alanın çevresindeki 30 kilometrelik güvenlik bölgesinin yangınlar nedeniyle karardığı dikkat çekti.

Uydu görüntülerine göre ilk yangının 34 bin hektarlık alana yayıldığını açıklayan Greenpeace, 12 bin hektarlık alanı etkisi altına alan ikinci yangının ise Çernobil faciasının yaşandığı bölgeye bir kilometre kadar yaklaştığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranının normal sınırlar içerisinde olduğunu açıkladı. Greenpeace ise uydu görüntülerinin, sahadaki durumun resmi açıklamalardan daha vahim olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük nükleer faciası

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna’ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.