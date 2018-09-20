banner107
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
40 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
148 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
66 0
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
14 0
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
11 0
Hamitköylüler piknikte buluştu
Hamitköylüler piknikte buluştu
56 0
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
24 0
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
60 0
banner82
banner147

Uçak kan gölüne döndü

banner27

Hindistan'da havalanan bir uçakta uçuş ekibinin yaptığı bir hata korku dolu anlara sebep oldu.

Uçak kan gölüne döndü
banner192

Kabin basıncının düşmesi nedeniyle 30 yolcunun burnu ve kulakları kanarken uçak acil iniş yaptı. 

Hindistan’da Mumbai’den kalkan Jet Airways B737 uçağında kabin ekibinin uçağın basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unutması nedeniyle panik yaşandı.

Yolcular kabindeki anları böyle görüntüledi.

 

Kabin basıncının düşmesinin ardından, uçakta bulunan yaklaşık 30 yolcunun burnunun ve kulaklarının kanadığı belirtildi. Olayın ardından 166 yolcunun ve 5 mürettebatın bulunduğu uçak Mumbai’ye acil iniş yaptı.

ucak-hindistan-reuters

Yolcular tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bazı yolcuların burnunun ve kulaklarının kanadığı ve oksijen maskesi taktığı öğrenildi. Jet Airways konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın kabin basıncının düşmesi nedeniyle geri dönüş yaptığı ifade edilerek, ihmalden dolayı rahatsızlık yaşayan yolculardan özür diledi. Hindistan Havacılık Bakanlığı, mürettebat hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.