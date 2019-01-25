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Tuvalete giden kadını piton ısırdı

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Avustralya'nın bir evin tuvaletine giren piton, klozete oturan kadını ısırdı.

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Tuvalete giden kadını piton ısırdı
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Avustralya’nın Brisbane'de yayın yapan Courier Mail gazetesinde yer alan habere göre, 59 yaşındaki Helen Richards bir akrabasının evinde tuvaleti kullanmak istedi. Kadın, klozete önceden giren yılan tarafından ısırıldı.

Salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda Richards'ın 1,5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanının saldırısından küçük yaralarla kurtulduğu bildirildi. 

Klozete oturduktan sonra "keskin bir dokunuş" hissettiğini ifade eden talihsiz kadın "Aşağıda olan pantolonumla yerimden fırladım ve geriye baktım. Uzun boyunlu, kaplumbağaya benzer bir şey klozetin içine geri çekiliyordu" ifadelerin kullandı.

Klozeti kapattıktan sonra yılan yakalayıcısı Jasmine Zeleny'i aradığını dile getiren Richards, vücudundaki ısırık yaralarının antiseptikle tedavi edildiğini sözlerine ekledi. 
Klozetteki yılanı çıkartan Jasmine Zeleny, susuz kalan yılanların klozetlere girmesinin bölgede yoğun şekilde yaşandığını hatırlatarak klozetlerin oturulmadan önce kontrol edilmesini istedi. 

Klozetlerde yılan gördükten sonra sifonun çekilmemesi gerektiğinin altını çizen Zeleny, "Kesinlikle sifonu çekmeye kalkışmayın. Çünkü yılan borulardan tekrar geri gelebilir. Müdahale etmeyip kendi haline bırakın ve sonra bir yılan yakalayıcısı gelip yılanı alabilir" dedi.

Avustralya'nın doğu kıyıları boyunca yaygın olarak görülen halı pitonu türü yılanların zehirsiz olduğu biliniyor ancak insanları ısırması durumunda tetanoz tedavisine ihtiyaç duyuluyor. 

 

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