Dünya Haberleri  Tutsaklara zorla besleme işkencesi haberi İsrail, Filistinli tutuklulara karşı baskısını bu kez açlık grevlerine zorla müdahaleyle başka bir boyuta taşıdı. İsraildeki bir hapishanede açlık grevi yapan Filistinli tutuklu...

Dünya Haberleri  Tutsaklara zorla besleme işkencesi haberi

İsraildeki bir hapishanede açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Muhammed Allan, zorla gıda verilme operasyonu için yoğun bakıma alındı. İsrail radyosunun haberine göre Allan, Beer Şeva (Birus-Seba) şehrindeki Soroka Üniversitesi Tıp Merkezinden Aşkelon şehrindeki Barziali Hastanesine transfer edilerek yoğun bakıma alındı. Kendisini öldürecek Tutuklu avukat Muhammed Allanın babası Nasreddin Allan, zorla gıda verilmesi halinde oğlunun kendisini öldüreceğini söylediğini açıklamıştı.Nablus kentinde yaşayan avukat Muhammed Allan (30), 16 Kasım 2014te tutuklanmış, geçen temmuzda “idari tutukluluğunu” protesto amacıyla açlık grevine başladığını duyurmuştu. 180e ulaştı Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlatan Filistinli tutuklulara yeni bir grubun katıldığını belirterek açlık grevine katılan tutukluların sayısının 180e ulaştığını açıkladı.

İsrail, Filistinli tutuklulara karşı baskısını bu kez açlık grevlerine zorla müdahaleyle başka bir boyuta taşıdı.