Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü açık artırmada satıldı

Mısır'ın 'çalıntı' dediği Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü Londra'da açık artırmada 4,7 milyon sterline satıldı

Londra'da Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, çocuk firavun Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü 4,7 milyon sterline alıcı buldu. Mısır müzayede öncesinde satışın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'na göre büst, büyük ihtimalle 1970'li yıllarda bir tapınaktan çalındı.

Christie's Müzayede Evi yetkilileri ise büstün geçmişte halka açık bir şekilde sergilenmiş olmasına karşın, Mısır'ın bu konudaki kaygılarını daha önce dile getirmediğini söyledi. Christie's'ten yapılan yazılı açıklamada "Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı" denildi.

'Mısır tarihi satılık değildir'

Müzayede sırasında binanın önünde 20 kişilik bir grup "Mısır tarihi satılık değildir" pankartları taşıdı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre protestocularından 69 yaşındaki İbrahim Radi, "Tarihi mirasımızın ve değerleri parçaların sebze meyve gibi satılmasına karşıyız" dedi.