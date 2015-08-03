Dünya Haberleri  Türkmenlerden Esad güçlerine operasyon haberi Suriyeli Türkmenlerin yeniden oluşuma giden askeri birlikleri Esad rejim güçlerine karşı harekete geçti. Sabaha karşı 5te operasyon başlatan Türkmen birlikler stratejik tepeleri...

Yeni yapılanmaya giden Bayırbucak Türkmen birlikleri, Esad rejimine karşı saldırı başlattı. Pazar sabahı 05.00 sıralarında başlayan saldırılara Türkmen gruplardan Sultan Abdülhamit Tugayı, 1. Sahil Tümeni, 2. Sahil Tümeni ve Ketibetul Mustafa katıldı.Rejim güçlerinin elinde olan Sinan Tepesi, Fırınlık, Mahmiyye, 32. Tepe, 45 ve 46 tepeleri Türkmen gruplar tarafından vuruluyor.

Al Jazeera Türke konuşan Sultan Abdülhamit Tugay i komutanı Ömer Abdullah Kesep kasabasına açılan yol üzerinde başlayan operasyonla rejim güçlerini bölgeden sökmeyi hedeflediklerini belirtti.

İlk olarak 20 kilometrelik alanı kapsayan operasyonun rejim güçlerinin elinde olan stratejik noktaları alana dek süreceğini ifade eden Ömer Abdullah, “Türkmenler Esad bölgeden gidene kadar burada yurtlarını savunacak” dedi.Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa da Stara yaptığı açıklamada Türkmen birliklerinin Esad rejimine karşı başlattığı operasyonu teyit etti.Yeni bir yapılanmaya giden Bayırbucak Türkmen birliklerinin bu saldırıları gerçekleştirdiğine dikkat çeken Abdurrahman Mustafa stratejik tepelerin ele geçirilmeye çalışılacağına dikkat çekti.

Komutan STARa konuşmuştu

Türkmen komutanlar, ordunun hazırlık aşamasında Starın sorularını yanıtlamıştı. Kurulacak olan ordunun Komutanlarından Abdullah Dede, “Kendi ordumuzu kurup kendimizi savunacağız. Ordumuzun merkezi Halepin Kuzeyinde ve Cerablus bölgesinde olacak. Ordumuz, Kürtlerin kurduğu gibi bir ordu olacak” demişti.