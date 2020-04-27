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“Türkiye’nin faaliyetleri kışkırtıcı”

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ABD Büyükelçisi Garber, Türk makamlarını Kıbrıs çevresindeki girişimlerini durdurmaya çağırdıklarını söyledi

“Türkiye’nin faaliyetleri kışkırtıcı”

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber, Fileleftheros gazetesine verdiği özel demeçte, ABD’nin, Türk sondaj gemisinin 20 Nisan’da Rum kesiminin MEB olarak sahip çıktığı bölgeye ulaştığına dair haberler konusunda bilgisi olduğunu ve Türk makamlarını bu girişimleri durdurmaya çağırdıklarını savundu.

Tarafların tümünü bölgede gerginliği artıran faaliyetlerden kaçınmaya çağırmayı sürdürdüklerini ifade eden Garber, ABD’nin “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki sondajına ilişkin planlarıyla ilgili kısa zaman önceki ifadelerinden derin endişe duyduklarını” belirtti.

“Bu kışkırtıcı faaliyetin bölgedeki gerginlikleri artırdığını” öne süren Garber, Doğu Akdeniz’deki kaynakların geliştirilmesinin, işbirliğini teşvik etmesi ve bölgenin tümünde sürekli bir enerji güvenliği ile ekonomik refaha ilişkin temelleri sağlaması gerektiğine işaret etti.

Garber “Kıbrıs’ın petrol ve doğal gaz kaynaklarının, tüm kaynakları gibi, iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanmayı sürdürdüklerini” de vurguladı.

Amerikan şirketlerinin “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki” çalışmalarını ertelemeleri konusunda ise Garber, bunun dünya çapında gerçekleşen bir şey olduğunu ifade ederek, hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ilginin değişmediğini vurguladı.

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