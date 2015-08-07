Türkiyeden seks turizmi için gelenler azaldı

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Moldovaya yönelik seks turizminin 2007 yılına kadar, özellikle Türkler arasında son derece popüler olduğunu hatırlatan Platon, Moldova İçişleri Bakanlığı bünyesindeki fuhuşla mücadele birimlerinin...

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Moldovaya yönelik seks turizminin 2007 yılına kadar, özellikle Türkler arasında son derece popüler olduğunu hatırlatan Platon, Moldova İçişleri Bakanlığı bünyesindeki fuhuşla mücadele birimlerinin başlattığı yoğun mücadele sonucunda, seks turizmi için gelenlerde önemli ölçüde düşüşün yaşandığını vurguladı.



Moldovaya yabancı ülkelerden gelen turistlerin son yıllarda özellikle ülkenin tarihi eserleri ve üzüm bağlarına ilgi gösterdiğini söyleyen Platon, Ukraynadaki siyasi çalkantıların komşu ülke Moldovanın da turizmini son iki yıldır olumsuz etkilediğini dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Haziran sonunda yayımlanan insan hakları raporunda, Moldovanın temel sorunları arasında, seks turizmi, yolsuzluklar, cezaevlerindeki kötü şartlar ve ifade özgürlüğü konusundaki kısıtlamalar sayılmıştı.





Deniz Berktay / Kiev, 6 Ağustos (DHA)

