Türkiyeden İsraile Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi: İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i Şerife girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Aksanın kutsiyetini...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i Şerife girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Aksanın kutsiyetini çiğneyen son tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Harem-i Şerifin taşıdığı ruhani değerleri ve özellikle Mescid-i Aksada Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüklerini açık biçimde ihlal eden bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün değildir.

Açıklamada, İsrail, İslam dünyasında haklı bir tepkiye yol açan ve bölgede gerginliği artıran Harem-i Şerife yönelik yasadışı uygulamalarına bir an önce son vermelidir denildi.

Kudüste bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Yahudiler, içerisinde Kıble Mescidi ile Kubbetus Sahra Camisinin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla bu alanda kazı çalışmaları yapıyor.

Yahudi Yerleşimciler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine de girerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksada sık sık gerginlik yaşanıyor.

AA