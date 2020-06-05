banner411
banner69
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
103 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
360 0
 
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
258 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
150 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
55 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
35 0
36 0
banner460

"Türkiye'yle savaşmaya hazırız"

banner27

"Türkiye'yle savaşmaya hazırız"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, bir provokasyon olması halinde Türkiye’ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere her şeye hazır olduklarını söyledi.

Yunan Star televizyonuna konuşan Panagiotopoulos, Türkiye’nin provokasyonların son günlerde arttığını belirtti.

Panagiotopoulos, “Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan’ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başaçıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ”

Sputnik’te yer alan habere göre, Yunanistan’ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Panagiotopoulos, “Tam olarak öyleyiz” ifadesini kullandı.

Panagiotopoulos, “Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Türkiye, Girit, Rodos ve Kerpe adalarının güneyinde petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB yönetimine ‘Türkiye’nin provokasyonu’ ile ilgili mektup yazmıştı. Mektupta Türkiye’nin gerginliği tırmandırmasının sadece Yunansitan-Türkiye krizine değil, AB ile Türkiye arasında bir krize yol açacağı belirtilmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.