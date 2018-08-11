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Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon

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İtalyan mali polisinin Akdeniz'de yaptığı bir operasyonla Türkiye'ye ilerleyen bir yük gemisinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon euro olan 20 ton esrar ele geçirildi

Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon
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Panama bandıralı REMUS isimli gemi, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan yola çıkmış ve Mısır'ın İskenderiye limanından geçerek Türkiye'deki Tuzla Limanı'na demirleyeceğini bildirmişti. Ancak geminin denizdeki şüpheli manevraları güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Uzun süredir geminin faaliyetlerinden şüphelenen ve takipte olan İtalyan Mali Polisi, geminin yerini ve hareketlerini gösteren AIS sistemi defalarca kapatılıp açılınca harekete geçti.

Mali Polis'ten yapılan açıklamaya göre, geminin "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında son yıllarda sıklıkla başrol oynayan Kuzey Afrika ülkeleri" yakınlarında AIS sistemini kapatması üzerine operasyon kararı alındı.

Gemiye yapılan operasyonda, depolardaki gazyağının içine gizlenmiş 650 paketin içinde toplam 20 ton esrar bulundu.

Uyuşturucuya ve 400 bin litre gazyağına el kondu, 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

Mürettebatın tamamının Karadağ vatandaşı olduğu belitildi.

Gemideki uyuşturucunun muhtemelen Avrupa pazarına sürülmesinin planlandığı açıklandı.

İtalyan mali polisinin operasyonu 31 Temmuz'da ABD, Portekiz, Karadağ güvenlik güçleri ve Avrupa Birliği'nin polis teşkilatı Europol ile işbirliği içinde düzenlendi.

Operasyon ile ilgili resmi açıklama ise gemideki incelemelerin sona ermesinin ardından yapıldı.

Uluslararası sularda yapılan operasyonun ardından gemi Sicilya Adası'ndaki Palermo Limanı'na çekildi.

Geminin mürettebatı hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.

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