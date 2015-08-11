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Türk komutana Azerbaycan'dan madalya

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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tümgeneral Taşdeler'e "Azerbaycan Sınır Muhafızları 95. Yıldönümü" madalyası verildi

Türk komutana Azerbaycan'dan madalya
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Baküdeki görev süresi tamamlanan Tümgeneral Taşdeler, Azerbaycan Sınır Muhafızları Komutanı Orgeneral Elçin Guliyevi makamında ziyaret etti.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri ilişkilerin mevcut durumunun müzakere edildiği ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Görüşme sonrasında, Orgeneral Guliyev, Azerbaycan devlet sınırının korunması ve sınır muhafazası konularında faal işbirliğinde bulunması nedeniyle Tümgeneral Taşdelere Azerbaycan Sınır Muhafızları 95. Yıldönümü madalyası verdi.

Taşdeler, 2015 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile 30 Ağustos 2015ten geçerli olmak üzere tümgeneralliğe terfi etmişti.

Kaynak : AA

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