Türk jetlerinin IŞİDe yönelik hava operasyonunu dünya böyle gördü

ASSOCIATED PRESS AP, TRTye dayandırdığı haberinde, Türk savaş uçakları, Suriyede IŞİD hedeflerini vurdu ifadesini kullandı. Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal etmediğinin belirtildiği haberde, operasyonun,...

ASSOCIATED PRESS



AP, TRTye dayandırdığı haberinde, Türk savaş uçakları, Suriyede IŞİD hedeflerini vurdu ifadesini kullandı. Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal etmediğinin belirtildiği haberde, operasyonun, IŞİD militanlarının Suriyeden açtığı ateşle bir Türk askerini öldürmesinden bir gün sonra geldiği vurgulandı. AP sonraki haberlerinde, Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya yer verdi. Diyarbakır Hava Üssünden kalkan F-16ların, Kiliste sınır hatta boyunca IŞİD hedeflerini akıllı bombalarla vurduğu aktarıldı.



REUTERS



Reuters ise bir Türk güvenlik yetkisine dayandırdığı haberi, Türk savaş uçakları, Cuma günü erken saatlerde, sınırı geçmeden Suriyedeki dört IŞİD hedefini vurdu ifadesiyle geçti. Reuters da haberinde hava harektının bir askerin şehit edilmesinden bir gün sonra yapıldığını hatırlattı.



İlk olarak AP ve Reutersın duyurduğu operasyon haberi, dünyanın saygın medya kuruluşları tarafından da paylaşıldı.