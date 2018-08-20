Tur gemisinde inanılmaz olay

10 saat Adriyatik sularıyla boğuştu

Hırvatistan'dan İtalya'ya gitmekte olan bir tur gemisinde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Yolcular arasından bir kadın gemiden düşerken, yokluğunun fark edilmesiyle 10 saat Adriyatik Denizi sularıyla boğuştuktan sonra kurtarıldı.

İspanya’da yaşayan 46 yaşındaki İngiliz vatandaşı Kay Longstaff 1 hafta önce Norwegian Star gemisiyle tura katıldı. Venedik’ten başlayıp Karadağ, Hırvatistan ve Yunan adalarını dolaşan gemi Cumartesi günü ise Dubrovnik’ten Venedik’e dönmek üzere yola çıktı.

Aile üyeleriyle beraber gemide bulunan Longstaff ortadan kayboldu. Yakınlarının kadının yokluğunu fark etmesi üzerine gemi mürettebatı da Longstaff’ı aramaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kadının en son geminin arka tarafından balkonda görüldüğü belirlendi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine kadının yerel saatle 23:45 sularında suya düştüğü tespit edildi. Gemide alarm verilirken, rota değiştirilerek kadını arama çalışmaları başlatıldı. Hırvat sahil güvenlik ekiplerine de haber verilirken, çalışmalara havadan da destek sağlandı.

10 saatlik çalışmanın sonunda kurtarma uçağının Longstaff’ı tespit etmesi sonucu, 09:45’te talihsiz kadına Adriyatik Denizi’nin 60 mil açığında ulaşıldı.

Longstaff kendisini kurtaran ekiple bir arada.

Longstaff, hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Longstaff, kendisini kurtaran sahil güvenlik ekiplerine teşekkür ederken, toplu fotoğraf da çektirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının alkollü ve gemiden atlamış olabileceği iddiası da ortaya atıldı. Longstaff, kurtarıldıktan sonra bir Hırvat kanalına yaptığı açıklamada, “Norwegian Star gemisinin arkasından düştüm ve 10 saat suda hayatta kalmaya çalıştım. Daha sonra ise bu mükemmel insanlar beni kurtardı” dedi.