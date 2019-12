Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde yapılan azil soruşturması oylamaları sonuçlandı.

Soruşturmaya ait iki madde de oy çokluğu ile kabul edilirken Trump, ABD'de azil soruşturması Senato'ya giden üçüncü başkan oldu. Trump Michigan'da katıldığı mitingde, "Çok da görevden alınmış gibi durmuyor değil mi" diyerek seçmene seslendi.

Washington’da kritik oylama tamamlandı ve ABD Başkanı Donald Trump ülke tarihinde azil süreci Senato’ya giden üçüncü ABD Başkanı oldu… Bu yaz Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2020 Başkanlık Seçimi’ndeki en büyük rakibi olması beklenen Joe Biden’a karşı bir “iyilik” beklediğini söyleyerek rakibini itibarsızlaştırmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump hakkında bu gece Temsilciler Meclisi’nde iki oylama yapıldı.

İlk yapılan oylama “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yapılırken ilk suçlamada 197’ye 230’a oyla kabul edildi. Trump hakkındaki bir diğer oylama ise ABD Başkanı’nın Kongre’nin görevini yerine getirmesini engelleme” suçlamasıyla ilgiliydi. Bu oylamada da 198’e karşı 229 oyla Trump suçlu bulundu. İlk oylamada Demokratlar’dan 2 kongre üyesi ile ikinci oylamada da 3 Demokrat kongre üyesinin “hayır” oyu kullanması dikkat çekti.

Oturumu açan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Partili Kongre üyelerinden yoğun alkış aldı. Pelosi,“Demokrasiyi savunmak için buradayız. Başkan bize başka seçenek bırakmadı” dedi.

DEMOKRATLARDA 3 FİRE

Demokratlardan Minnesota’nın kongre üyesi Collin C. Peterson ve New Jersey’nin kongre üyesi Jeff Van Drew görevi kötüye kullanma suçlamasında Cumhuriyetçilerle aynı safta yer aldı. Jeff Van Drew, bu oylama öncesinde Demokratlar’ı bırakıp kariyerine Cumhuriyetçilerle devam edeceğini açıklamıştı. İkinci oylamada ise bu iki siyasetçinin yanına da Demokrat Jared Golden eklendi. Oylamada Cumhuriyetçi kongre üyeleri arasında bir gerilim yaşanmazken bütün Cumhuriyetçiler “hayır” oyu verdi.

Trump'ın azledilmesi süreci bu oylamanın ardından Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınacak. Fakat azil sürecinin Senato’ya taşınmasının ardından Cumhuriyetçiler soruşturma süresince yeni bir tanık dinlenmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump kritik oylama ile aynı anda Michigan’da destekçilerinin karşısına çıktı. Trump, Demokratlar’ı adeta bombaladı.

ABD basını konuyla ilgisi olan kilit konumdaki kişilerin bu sebeple dinlenmeyecek olmasının sürece zarar vereceğini yazarken, bu sebeple de Senato’daki yargı sürecinin bir haftadan daha fazla sürmeyeceğini öngördü.

2 AKLANMA, 1 İSTİFA… PEKİ YA TRUMP?

ABD’de benzer süreçler nadir görülmesine rağmen daha önce 2 kez yaşanmıştı. 1868’de dönemin ABD Başkanı Andrew Johnson ve 1998 yılının ABD Başkanı Bill Clinton’ın azil soruşturmaları Senato’ya gitmişti. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili başı ağrıyan dönemin ABD Başkanı Richard M. Nixon ise bu zorlu süreci yaşamamak için 1974 yılında istifa etmek zorunda kalmıştı.

1868’de Senato karşısına çıkan Johnson tek bir oyla görevde kalırken, Clinton’ın yargılanması ise bir ayı geçmişti. Clinton da aklanarak görevine devam etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan’da seçmenin karşısına çıkarken, çok sayıda seçmen, destek sloganları attı. Trump’ı destekleyen seçmenler, ABD Başkanı’nın bir önceki seçimde kullandığı, “ABD’yi yeniden harika yap” (İngilizcesi Make America Great Again) sloganını değiştirerek, “ABD’yi harika kılmaya devam et” (İngilizcesi Keep America Great Again) sloganını kullandı.

ANKETLER TEPETAKLAK OLDU

Azil sürecinden önce ABD kamuoyunun gündemi ise Gallup anketiydi… Trump’ın kaderiyle ilgili kritik oylama öncesinde ünlü araştırma şirketinin anketine göre bu süreç en çok Trump’a yaradı. Zira ankete göre Trump’ın performansına ve icraatlarına yönelik destek azil sürecinin başlamasından bu yana dek yüzde 39’dan yüzde 45’e yükseldi. Aynı ankette Trump'ın görevden alınmasına destekse azil soruşturmasının başlamasından bu yana yüzde 52'den yüzde 46'ya düştü.

“SİZİ BİLMEM AMA…”

Öte yandan ABD Başkanı oylama sırasında 2020’de gerçekleşecek seçim kampanyasının mitingi için Michigan’daydı… 3 Demokrat temsilcinin taraf değiştirerek kendisi lehine oy kullandığını söyleyen Trump, “Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır. Onlar azil edilmeli, her biri” ifadesini kullandı.

Trump, “Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum. Gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi. Bu ülke daha önce olduğundan çok daha iyi durumda. Hiçbir yanlış yapmadık. Cumhuriyetçiler arasında daha önce hiç olmadığı kadar destek alıyoruz” ifadesini kullandı.

Miting alanındaki çok sayıda Trump destekçisi ise, “4 yıl daha” sloganları atarak ABD Başkanı’na destek oldu.

Trump yoğun olarak kullandığı Twitter profilinin en üstüne sabitlenmiş bir paylaşım bıraktı. Trump’ın oturduğu karede, “Gerçekte benim peşimde değiller senin peşindeler. Ben sadece aranızdayım” cümlesi yer alıyor.

SON DURAK SENATO

ABD Başkanı’nın görevden alınma sürecindeki bir sonraki adım ise Senato… Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından Trump hakkındaki azil soruşturması Senato'ya gelecek. Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu Senato’da azil soruşturmasında Trump lehine bir karar çıkması bekleniyor.

Cumhuriyetçi senatörler Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından ABD Başkanı Trump’a destek mesajı vermiş ve duruşma sırasında yeni bir tanık dinlenmeyeceğinin sinyalini vermişti. Eğer gerçekten Cumhuriyetçiler Senato’da konuyla ilgisi olan yeni tanıkları dinlemezse Senato’daki sürecin bir hafta sürmesi bekleniyor. Fakat böyle bir durumda ise adil bir oylama yapılmasının önüne geçilecek.

Geçen yılın kasım ayında yapılan ara seçimler sonucunda Senato’da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

FİTİL BU YAZ ATEŞLENDİ

Uluslararası kamuoyunun gündemini değiştiren azil süreci bu yaz başladı. ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, eski başkan yardımcısı ve Demokratlar’ın gelecek yıl yapılacak seçimlerde en güçlü aday adaylarından biri olan Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istediği iddiasıyla azil süreci başlatılmıştı.

Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmayı istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatıldı.