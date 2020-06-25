Trump'tan şaşırtıcı test açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump test yapıldıkça pozitif vaka sayısının daha fazla çıktığını söyleyerek test yapmayı yavaşlatacaklarını söylemişti. Trump'ın bu akılalmaz çıkışının ardından 5 eyalette 13 test merkezine sağlanan maddi desteğin kesilmesine karar verildi.

ABD test merkezlerine gönderdiği fonları kesti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde corona virüsü vaka sayısının yükselmesinin ekonominin açılmasından değil, fazla test yapmalarından kaynaklandığını söylemişti.

CNN'de yer alan habere göre, federal hükümetten bu konuda önemli bir adım geliyor.

Salgının mart aylarında hız kazanmasıyla birlikte hükümet, yerel yönetimlere destek olmak için ülkenin dört bir yanında kurulan test merkezlerine maddi destek sağlıyordu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'dan itibaren Teksas, Illinois, New Jersey, Colorado ve Pennsylvania'da bulunan 13 test merkezine verilen finansal destek kesilecek.

TOPLAM TESTTE ZİRVEDE AMA…

Bu karar, Donald Trump'ın, “ABD'de vakalar artıyor çünkü diğer ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Test sayısını azaltarak daha az vaka göstereceğiz!” tweetinden sonra geldi. ABD, toplam test sayısında zirvede olsa da nüfusa oranla kişi başı test sayısında dünyada 26. sırada yer alıyor.

Bu karardan en çok etkilenecek eyaletin Teksas olması bekleniyor. Maddi desteğin kesileceği 13 test merkezinin 7'si bu eyalette bulunuyor. Ayrıca Teksas'da bu hafta günlük vaka sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

‘PERSONEL, TEST KİTİ, ÇADIRLAR… HEPSİ MALİYET'

Dallas Şehri Acil Durum Yönetim Direktörü Rocky Vaz, “Test merkezlerine olan desteğin uzatılmasını talep ettim ama kabul etmediler. Bize açıkça bunun uzatılmayacağı söylendi. Personel, çadırlar, test kitleri, jeneratörler, laboratuvar… Bunlar pahalıya mal oluyor. Federal test alanlarının yerini muhtemelen özel şirketler alacak” diye konuştu.