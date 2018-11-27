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Trump'tan iklim raporuna tepki: İnanmıyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, kendi hükümeti tarafından hazırlanan ve iklim değişikliğinin ülkeye yıkıcı etkileri olacağını söyleyen rapora "inanmadığını" söyledi.

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Trump'tan iklim raporuna tepki: İnanmıyorum
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Beyaz Saray'ın dışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükümetine bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporun bir kısmını okuduğunu söyledi.

Diğer ülkelerin de karbon salımlarını azaltmak için önlemler alması gerektiğini vurguladı. 

Küresel ısınmanın Amerikan ekonomisine büyük zarar vereceğini söyleyen bulgular konusundaki soruya, "Buna inanmıyorum" dedi. 

Raporla ilgili konuşan Trump, "Şu anda şimdiye kadarki en temiz halimizdeyiz ve bu benim için önemli. Ama biz temizsek ve dünyadaki diğer her yer kirliyse bu pek iyi değil" dedi. 

Raporda iklim değişikliğinin yüzyılın sonunda ülkenin ekonomisinde milyarca dolar kayıba yol açacağı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerinin şimdiden daha sık ve yoğun aşırı hava olaylarıyla ülke genelinde hissedilmeye başlandığına dikkat çekiliyor.

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