Trump'tan dünyayı felakete sürükleyecek kara: Çekiliyoruz

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla tüm dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, son olarak ülkesinin Rusya ile imzaladığı 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Rusya ile imzaladığı 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. Trump, Rusya ve Çin'in yeni bir anlaşmayla gelmediği takdirde ABD'nin kendi silahını üreteceğini söyledi.

OBAMA'YA GÖNDERMEDE BULUNDU

Trump, Nevada eyaletinde yaptığı seçim konuşmasının ardından, gazetecilere Rusya ile ülkesi arasında imzalanan "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Trump, "Yıllardır ihlal ediyordu ve (önceki) Başkan Barack Obama'nın neden bu konuyu müzakere etmediğini ya da neden anlaşmadan çekilmediğini bilmiyorum." diye konuştu.

"RUSYA ANLAŞMAYA SAYGI GÖSTERMEDİ"

Rusya'nın, nükleer bir anlaşmayı ihlal etmesine ve ABD'nin izin vermediği silahları yapmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Trump, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik. Ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadesini kullandı.

YENİ ANLAŞMA GELMEZSE ABD KENDİ SİLAHINI ÜRETECEK

Trump, Rusya ve Çin'in yeni bir anlaşmayla gelmediği takdirde ABD'nin kendi silahını üreteceğini söyledi.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalandı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.