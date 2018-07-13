Trump'ın İngiltere ziyareti protestolarla başladı

ABD Başkanı Donald Trump Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından İngiltere'ye gitti.

Dört günlük çalışma ziyareti protestolarla başladı. Trump'ı "kızgın bir bebek" olarak tanımlayan balon bugün Londra semalarında uçuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından İngiltere'yi ziyaret ediyor.

Dört günlük çalışma ziyareti için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı protestocular karşıladı.

"Savaşı Durdur" adli sivil toplum kuruluşunun başını çektiği protestolar Trump'in ziyareti boyunca devam edecek.

Protestocular Trump'in göçmenler hakkındaki yorumlarını "Komşunuzu sevin Sayın Trump" dövizleriyle eleştirdi.Bazıları da ABD'nin göçmen politikasi nedeniyle ailelerinden zorla ayrılan çocukların seslerini çaldı.

Trump'ı kızgın bir bebek olarak betimleyen bir balon da bugün Londra semalarında uçuruldu.

Protestoların barışçıl şekilde yapılabilmesi için güvenlik güçleri geniş önlemler aldı.

4 bin polisin görev alacağı ziyaret için ülke genelindeki polislerin izinleri kaldırıldı.

Ziyaretin İngiltere'ye yaklaşık 5 milyon sterline mal olacağı hesaplanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ziyareti kapsamında Başbakan Theresa May ile birlikte askeri tatbikat izleyecek.

Daha sonra da Kraliçe İkinci Elizabeth ile çay içmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Kraliçe İkinci Elizabeth ile görüştükten sonra İskoçya'ya gidecek ve ziyaretinin son 2 gününü orada geçirecek.