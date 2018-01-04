Trump'ın Beyaz Sarayı'nı anlatan kitap ABD'yi karıştırdı

ABD, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan kitabı konuşuyor. Kitaptaki iddialara göre, Trump akşamları yatakta cheeseburger yiyor, üç televizyon birden seyrediyor, yatak odasının kapısını kilitliyor, eşyalarına dokunan hizmetlileri azarlıyor.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki hayatını anlatan bir kitap yazıldı. Yazar Michael Wolff'un imzasını taşıyan kitap "Fire and Fury: Inside the Trump White House",, "Trump'ın Beyaz Sarayı'nda Ateş ve Öfke" başlığını taşıyor.

Piyasaya çıkmadan ABD'de olay yaratan kitaptan alıntılar "New York Magazine" dergisinde yayımlandı.

Kitabın yazarı Michael Wolff'a göre, ABD Başkanı Donald Trump ile ve Beyaz Saray eski Başdanışmanı Steve Bannon çok yakındı. Öyle ki hemen hemen her akşam saat 18:30'da birlikte yemek yiyorlardı.

Trump, Bannon ile olmadığı zaman yatakta cheeseburger yiyor, aynı anda üç televizyon izliyor ve dostlarıyla yaptığı telefon konuşmalarında medya hakkında atıp tutuyordu.

Kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bannon ile arasının bozulduğu da anlatılıyor.

Donald Trump'ın, First Lady Melania Trump ile ayrı odalarda yattığı, Başkan'ın yatak odasının kapısına kilit taktırdığı ve temizlik görevlileriyle anlaşamadığı da iddialar arasında.

Yazar Wolff'a göre Trump, eşyalarına, özellikle diş fırçasına dokunulmasını istemiyor. Zehirlenmekten korkuyor.

Çalışanlara "tişörtüm yerdeyse ben öyle istediğim için" diye bağırdığı iddia ediliyor. Nevresim takımının değiştirilmesini istediğinde çarşaflarını kendisinin çıkardığı ileri sürülüyor.

Kitapta Melania Trump ile ilgili de ilginç ayrıntılar var. Yazara göre First Lady, Trump'ın seçimi kazandığı gece ağladı ancak bunlar mutluluk gözyaşları değildi.

Wolff, Melania'nin eşinin seçimi kazanmasini hiç istemediğini ve yemin töreninde son derece üzgün olduğunu yazdı.