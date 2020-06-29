Trump için İnterpol'den yakalama kararı istediler

İran'ın resmi haber ajansı, Tahran yönetiminin 3 Ocak'ta Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani suikastı için Interpol'e başvurduğunu ve Trump için yakalama kararı çıkarılmasının talep edildiğini duyurdu.

ABD ile İran arasında bu yılın başında gerilen ilişki bugün alevlendi… 3 Ocak’ta ABD’ye ait insansız hava araçlarının Irak’ta bulunan İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesi ile birlikte başlayan gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı.

İran Devrim Muhafızları’nın lideri olan Kasım Süleymani, 3 Ocak’ta Irak’ta uğradığı hava saldırısı ile öldürülmüştü.

Irak’ın resmi haber ajansı Fars’a konuşan Tahran Savcısı Ali Alkasimehr, “ABD Başkanı Donald Trump ve 35 diğer kişi hakkında yakalama kararı çıkardık. Interpol’den de yardım istedik ve talepte bulunduk” dedi.