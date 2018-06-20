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Trende doğan bebeğe 25 yıl ücretsiz seyahat hakkı

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Paris'in en yoğun istasyonlarından Auber'de hamile bir kadın hastaneye yetişmeye çalışırken banliyö treninde doğum yaptı. Bebeğe 25 yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı verildi.

Trende doğan bebeğe 25 yıl ücretsiz seyahat hakkı
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Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, hamile kadının yerel saatle 11.40'ta trende doğum yaptığını açıkladı.

Fransız basını da doğum için gerekli tüm belgelerle banliyö trenine binen kadının, başkentin dünyaca ünlü Opera Meydanı yakınlarında doğum yaptığını ve Auber istasyonunda trenden indirildiğini duyurdu.

Tren hattındaki sürpriz doğum nedeniyle Charles de Gaulle Etoile ve Nation istasyonları arasında tren ve metro seferleri 45 dakika boyunca durduruldu.

CNN'de yer alan habere göre yetkililer, Necker Hastanesi'ne kaldırılan anne ve erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Ile-de-France Bölge Konseyi Başkanı Valerie Pecresse, Twitter'dan yazdığı mesajda Paris ulaşımında her türlü şeyin gerçekleşebileceğini söyleyerek, anneye ve bebeğe uzun ve mutlu bir hayat diledi.

RATP yönetimi, doğum hediyesi olarak bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlardan ücretsiz yararlanma olanağı sağlanacağını duyurdu.

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