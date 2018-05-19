Tren 25 saniye erken kalktı, Japon şirket özür diledi!

İstasyondan erken hareket edildiği kapılar kapanınca fark edildi, geride hiç yolcu kalmasa da şirket hatanın affedilemez olduğunu açıkladı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Japonya için ne utanç. Bizim trenler yolcuları bir günden fazla bekletir" diye yazdı



Japonya'da 25 saniye erken kalkan bir tren, sosyal medyada büyük yankı buldu. Son bir ayda ikinci kez benzeri bir olayın yaşandığı ülkede, Batı Japonya Demiryolu Şirketi yolcularından özür diledi. Açıklamada, yolculara büyük zahmet verildiği ve söz konusu hatanın affedilmez olduğu vurgulandı. Japan Today isimli gazeteye göre, Notogawa istasyonundan kalkan treni kullanan kondüktör aracın hareket saatini 07.11 sanıyordu ancak gerçek zamanlama 07.12'ydi. Kapılar kapanınca hata fark edildi, kondüktör treni durdurmayı düşündüyse de peronda bekleyen yolcu göremeyince yola devam etti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hindistan'da olsaydı asla yaşanmazdı, Japonya için ne utanç. Bizim trenler yolcuları bir günden fazla bekletir" diye yazdı. Bir başka Twitter kullanıcısı, dört saniyeyle treni kaçırdığı şakasını yaptı. Friends dizisinin ünlü karakteri Joey'nin şaşkınlık ifadesi de sosyal medyada paylaşılan görseller arasındaydı.