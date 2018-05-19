banner107
Dilenci arkasında servet bıraktı
Dilenci arkasında servet bıraktı
190 0
Chevrolet Camaro 6. nesli yollarda
Chevrolet Camaro 6. nesli yollarda
21 0
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
123 0
42 0
Değirmenlik için sürpriz aday
Değirmenlik için sürpriz aday
170 0
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
319 0
"Sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışacağız"
12 0
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
341 0
banner82
banner147

Tren 25 saniye erken kalktı, Japon şirket özür diledi!

banner27

İstasyondan erken hareket edildiği kapılar kapanınca fark edildi, geride hiç yolcu kalmasa da şirket hatanın affedilemez olduğunu açıkladı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Japonya için ne utanç. Bizim trenler yolcuları bir günden fazla bekletir" diye yazdı

Tren 25 saniye erken kalktı, Japon şirket özür diledi!
banner137


Japonya'da 25 saniye erken kalkan bir trensosyal medyada büyük yankı buldu.

Son bir ayda ikinci kez benzeri bir olayın yaşandığı ülkede, Batı Japonya Demiryolu Şirketi yolcularından özür diledi. Açıklamada, yolculara büyük zahmet verildiği ve söz konusu hatanın affedilmez olduğu vurgulandı.

Japan Today isimli gazeteye göre, Notogawa istasyonundan kalkan treni kullanan kondüktör aracın hareket saatini 07.11 sanıyordu ancak gerçek zamanlama 07.12'ydi.

Kapılar kapanınca hata fark edildi, kondüktör treni durdurmayı düşündüyse de peronda bekleyen yolcu göremeyince yola devam etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Hindistan'da olsaydı asla yaşanmazdı, Japonya için ne utanç. Bizim trenler yolcuları bir günden fazla bekletir" diye yazdı. Bir başka Twitter kullanıcısı, dört saniyeyle treni kaçırdığı şakasını yaptı.

Friends dizisinin ünlü karakteri Joey'nin şaşkınlık ifadesi de sosyal medyada paylaşılan görseller arasındaydı.

Etiketler; #Tren #Japonya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.