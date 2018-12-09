Ücretsiz ulaşım hakkı, özel araç kullanımını azaltarak, hem daha sağlıklı bir çevre hem de hareket özgürlüğü için büyük önem taşıyor. Bunun başlıca sebeplerinden birisi de ücretsiz ulaşımın insanları cezbetmesi ve insanların özel araç yerine toplu taşıma kullanmayı seçmesidir. Bir taşla iki kuş vurmak tam anlamıyla bu olsa gerek, çünkü trafiğin azalmasına bağlı olarak bir gün içerisinde yolda harcadığımız zaman azalacak ve bireyler olarak hayat koşuşturmacasında kendimize daha çok vakit ayırabileceğiz. Gelin hep birlikte “ücretsiz toplu taşıma” uygulaması hangi ülkelerde geçerli bakalım.

1. 2013 yılında, Talinn’de, toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke: Estonya



Talinn’deki bütün toplu taşıma araçları ücretsizdir. Tek yapmanız gereken 2 Euro bedelindeki toplu taşıma kartını satın almak ve bir daha hiçbir şekilde toplu taşımaya para ödememektir. Estonya hükümeti her ne kadar bunu bütün ülkede uygulamayı istese de, henüz başarı elde edememişlerdir.

2. 2002 yılından beri, Manchester’da, üç tane otobüs hattını ücretsiz yapan ülke: İngiltere



Bu otobüslere “metroshuttle” adını vermişler. Şehir merkezine ulaşımı çok ciddi oranda kolaylaştırmasının yanı sıra bu hatlar merkezdeki tüm otobüs ve tramvay duraklarına da bağlanmaktadır. “Ring sefer” adını verebileceğimiz bir uygulamayla çalışan otobüsler, maksimum her 10 dakikada bir hareket etmektedir (Tatil ve pazar günleri değişebiliyormuş).

3. 2009’dan beri, Aubagne’de, bütün otobüsleri ücretsiz yapan ülke: Fransa



Hem Aubagne’de, hem de 12 ilçede bütün otobüsler ücretsiz. Yerel halkın yanı sıra, turistler ve komşu kentlerden gelenler de bu uygulamadan yararlanabiliyorlar.

4. 65 yaş üzerine toplu taşımanın ücretsiz olduğu ülkeler: Macaristan ve Türkiye



Türkiye’de 2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, toplu taşımanın 65 yaş üstündeki insanlara ücretsiz olacağını açıkladı.

5. Aslında Avrupa’da ücretsiz toplu taşımanın öncülerinden biri olan ülke: Belçika



Belçika’da, Hasselt belediye başkanı, yaptığı çalışmalar sonucunda, asfalt yenilerken ve artan trafik yüzünden yeni yollar yaparken harcanan paranın çok fazla olduğunu fark etmiş. Bu yüzden toplu taşımayı ücretsiz yapmış ve 1971 yılında toplu taşımayı 1,5 milyon insan kullanırken, 2006 yılında 4,5 milyon insanın kullanmasını sağlamıştır. Fakat maalesef ki, 2014’ten itibaren yeniden toplu taşıma ücretli hale getirilmiş ve bilet başına 60 cent alınmaya başlanmıştır.

6. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu bir diğer ülke: Letonya



Baltık ülkesi olan Letonya’da farklı yaş grubundan insanlar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binme hakkına sahiplerdir. Sığınmacılar da dahil olmak üzere bütün halk bu hizmetten yararlanabilmektedir.

7. Emeklilere toplu taşımanın ücretsiz olduğu ülkeler: Finlandiya, Letonya, Hollanda, Polonya, Romanya, İsveç ve Slovakya



Birçok Avrupa ülkesinde, ücretsiz toplu taşıma bölgesel olarak sınırlandırılmış olsa da, emekliler için bu sınırlar geçersizdir, çünkü bu ülkelerde emekliler bütün toplu taşımalara ücretsiz binebilme hakkına sahiptirler.

8. Avrupa’da bütün toplu taşımaları ücretsiz yaparak bir ilke imza atmaya hazırlanan ülke: Lüksemburg



Lüksemburg, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yaz “bilet” uygulaması tamamen kaldırılacak. Bu uygulama, ülke 600 bin nüfusa sahipken yaklaşık 110 bin kişiyi ilgilendirecek. Çünkü her gün yaklaşık 200 bin insan çalışmak adına Fransa’dan, Belçika’dan ve Almanya’dan Lüksemburg’a geliyor.