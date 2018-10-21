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Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor

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Atlantik Okyanusu'nda yaptığı kaza ile 20. yüzyılın en acı gemi kazalarından birini yaşayan Titanik'ten kalan eşyalar satışa çıktı. Eşyalara 19.2 milyon dolar (107 milyon TL) değer biçildi

Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
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Tarihin en büyük gemi kazasından geriye kalan eşyalar satılıyor. New Yok Times’ın haberine göre Atlantik Okyanusu'ndan buzdağına çarpan Titanik'ten kalan eşyalar 19.5 milyon dolara satılıyor. Eşyalar ile üç fon ilgileniyor.

Satılan eşyalar arasında neler var?

Titanik'in gövdesinden bir parça, 1993 yılında çıkarılan enkazda bulunan bir kadın şapkası, çocukların oynadığı misketler, merdiven heykeli, mücevher ve paraların konduğu kilitli çanta. Bir şamdan, geminin gövdesinden bir parça.

Apollo Global Management, Alta Fundamental Advisers and PacBridge Capital Partners isimli alıcılar toplayacakları Titanik parçalarını turizm yatırımına çevirmek için çalışacaklarını ifade ediyor.

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