Tıp literatüründe bir ilk

Fransa'da tıp literatürüne geçecek bir yüz nakli operasyonu gerçekleştirildi. Jérôme Hamon, ikinci kez yüz nakli olarak, hayatına üçüncü yüzüyle devam ediyor.

Jérôme Hamon, ilk kez 2010 yılında yüz nakli operasyonu geçirdi. Hamon’un yüzü, bir tür tümör nedeniyle deformasyona uğramış ve ameliyat sonucunda da tanınmaz hale gelmişti.

8 yıl önce başarılı bir operasyon sonucunda yeni yüzüne kavuşan Hamon’un şanssızlığı bununla da bitmedi. 2015 yılında bir rahatsızlık geçiren Hamon’a antibiyotik tedavisi uygulandı. Yüz nakli sonrasında kullanılan ilaçlar antibiyotik tedavisine reaksiyon gösterince, Hamon’un vücudu yeni yüzünü kabul etmemeye başladı.

Bir kez daha zorlu bir sürece giren adamın yüzü cerrahi müdahaleyle alındı. Aylarca Paris’te bir hastanede yatmak zorunda kalan Hamon’a ikinci kez uygun bir donör bulundu. Bu yıl Ocak ayında ikinci kez nakil olan Hamon, yeni hayatına üçüncü yüzüyle başladı.

Fransız basınında ‘üç yüzlü adam’ olarak yer alan Hamon, başından geçenleri anlattı. Henüz iyileşme döneminde olduğunu ve yüz kaslarını tam olarak kullanamadığını belirten Hamon, “Donör 22, ben ise 43 yaşındayım. Artık kendimi 22 yaşında olarak göreceğim” dedi.

Nakili gerçekleştiren Prof Laurent Lantieri, bu operasyon sayesinde ikinci kez yüz naklinin mümkün olduğunu gösterdiklerini söyledi.