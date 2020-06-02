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Ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng’in ölümü 17 Nisan’dan beri Çin’de koronavirüse bağlı ilk ölüm olarak belirtildi

Ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin’de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Korona enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng’in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti.

UZUN SÜRE SONRA KORONADAN İLK ÖLÜM

Çin’de 17 Nisan’dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

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